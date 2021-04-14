حبس محامي انتحل صفة ضابط شرطة بالعجوزة

أمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، بحبس محامي، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين بالعجوزة.



وكشفت تحقيقات نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، عن مفاجآت جديدة في واقعة انتحال محامي يبلغ من العمر ٤٢ عامًا صفة ضابط شرطة بمنطقة العجوزة، أن المتهم دخل محل (كشك) وأوهم صاحبة أنه ضابط شرطة.



وأدلى صاحب الكشك في أقواله أمام النيابة، أن المتهم أوهمه أنه ضابط شرطة بالمنطقة، وكانت هناك عربية شرطة تنتظره في آخر الشارع، مضيفًا، أنه طلب منه (علبه سجائر) وبإبلاغه سعرها، قال لي"أنت بتبيع أغلى من التسعيره، أنا ضابط وهبلغ عنك"، بالإضافة إلى أنه طلب منه أن يدفع ٥٠٠ جنيه لعدم الإبلاغ عنه



وأضاف صاحب الكشك في أقواله، أنه بالفعل دفع له مبلغ ٥٠٠ جنيه، بالإضافة أنه طلب "٥ علب سجائر" لبقية الأشخاص الذين ينتظروه في عربية الشرطة، مشيرًا أنه أنتابه الشك في شخصيته فعلى الفور، أبلغ عنه.



تلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغًا من أحد المواطنين، بقيام شخص منتحلًا صفة رجل شرطة، بالدخول للمحال التجارية للتفتيش، وعند المخالفة يهدد صاحب المحل بالدفع أو الحبس.



وبسؤال المجني عليه، أقر بأنه حال عمله بداخل الكشك الخاص به، فوجئ بقيام المتهم بأخذ مبالغ مالية مقابل المخالفة، واوهمه أنه ضابط شرطة واستولى على مبلغ مالي وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

