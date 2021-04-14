







يستعد فريق أتلتيكو مدريد الكروي الأول، لمواجهة نظيره ايبار، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري الإسباني الممتاز.





موعد مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة في الدوري الإسباني





ومن المقرر أن تقام مباراة أتلتيكو مدريد، وضيفه ايبار، في الدوري الإسباني، يوم الأحد المقبل الموافق الثامن عشر من شهر أبريل الجاري.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهرة، والخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والربع بتوقيت أبوظبي.





ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 67 نقطة، فيما يتواجد ايبار في المركز العشرين برصيد 23 نقطة.





وتغيب الانتصارات عن فريق أتلتيكو مدريد منذ جولتين، حيث خسر أمام إشبيلية بهدف دون رد في الجولة قبل الماضية، وتعادل أمام ريال بيتيس إيجابيًا بهدف بالجولة السابقة.



