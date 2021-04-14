باسم "رد الفعل".. الحلقة الثانية من "الاختيار 2" تشهد أحداث 4 يوليو 2013 برفح

بدأت منذ قليل الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار 2" والتي ينتظرها الجمهورويخوض دور البطولة بها الفنان أحمد مكي والفنان كريم عبد العزيز.



وكانت الحلقة الثانية من "الاختيار 2" باسم "رد الفعل"، حيث تشهد أحداث يوم 4 يوليو عام 2013 والذي حدث به انفجار في رفح بالعريش، وكان أحمد منسي الفنان أمير كرارة أحد الضباط المقاتلين في هذا اليوم، ومعه يوسف الرفاعي "أحمد مكي" وأحمد فهمي ومحمد إمام كانا من ضمن أحداث المشهد.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

