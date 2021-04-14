ممتاز القط يروي تفاصيل موقف طريف أثناء تفقد الرئيس الراحل مبارك لأحد المصانع

قال الكاتب الصحفي ممتاز القط، رئيس تحرير أخبار اليوم الأسبق، إنه حين تولى رئاسة التحرير كان لديه أفكارا كثيرة للعمل وتطوير الجريدة، وأخبار اليوم حققت أرباحا كبيرة جدا ومعدل مبيعات كبير وصل 650 ألف نسخة يوميا.



وأضاف ممتاز القط خلال حواره لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنه كان هناك مشكلة بينه وبين صفوت الشريف، بسبب أنه كان يرفع أسعار الإعلانات عن التسعيرة التي حددتها الدولة والمجلس الأعلى للصحافة للإعلان في الصحف القومية، موضحا "أنا كنت ببيع سلعة واللي عايزنا يدفع السعر المناسب ليا".



وروى ممتاز القط موقف طريف حدث معه قائلا: "في زميلة اتصلت بيا أثناء زيارة للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، لتفقد أحد المصانع، وقالت لي إن صاحب المصنع عايز يعمل صفحة إعلان في أخبار اليوم، فأنا قولتله الصفحة بـ250 ألف جنيه، رد عليا وكان بيفاصل وقالي في جريدة تانية منافسة هتعملها الصفحة بـ150 ألف جنيه، فأنا رفضت، وهو كان مصمم واتفقنا في الآخر، وعمل الإعلان عندي بـ250 ألف وأنا عملتله إعلان في الجريدة المنافسة بـ150 ألف".



وأردف أن جيله من الصحفيين أعطوا كثيرا للصحافة "وكنا أيام كثيرة بنبات في الجريدة، كان كلنا عندنا طاقة كبيرة للشغل، وجيلي أعطى كتير جدا للجريدة، وكلهم أصبحوا نواب رئيس ومدراء تحرير، وتولوا مسؤوليات كبيرة في جريدة أخبار اليوم والمؤسسات الأخرى".





تخرج ممتاز القط في كلية الإعلام عام 1978، وتم تكريمه من قبل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وحصل على جائزة أفضل حوار صحفي من نقابة الصحفيين، كما حصد العديد من الجوائز الصحفية على المستوى العربي والدولي.



تتدرج في المناصب بجريدة أخبار اليوم إلى أن تم تعيينه رئيسا لتحريرها عام 2005، لترفع نسب توزيعها من 250 ألف نسخة يوميا إلى 650 ألف.



وتميزت مقالات ممتاز القط بالضحالة، وقدم استقاله في عام 2011 للمشير محمد حسين طنطاوي، بعد أحداث 25 يناير، بسبب قربه من الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، ليحل محله إبراهيم النجار.



