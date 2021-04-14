ممتاز القط: كنت بعاكس بنت الجيران بأغنية "أهواك" للعندليب (فيديو)



روى الكاتب الصحفي ممتاز القط، رئيس تحرير أخبار اليوم الأسبق، موقف طريف حدث معه أثناء مراهقته حينما كان طالبا في الثاني ثانوي، إنه عاكس فتاة في الإعدادية، وطلب منها كتاب تعليمي، فقالت والدة الفتاة لوالده، وهو ما أدى لضربه.



وأضاف ممتاز القط خلال حواره لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن أول حب في حياته كان لبنت الجيران، وهي زوجته الحالية، وكان يعاكسها من خلال تشغيل أغنية أهواك لعبدالحليم حافظ، وحينما عرف والدي كسر الكاسيت ورماه.



وتابع في حديثه عن رئاسة تحرير أخبار اليوم: "إنه كان هناك مشكلة بينه وبين صفوت الشريف، بسبب أنه كان يرفع أسعار الإعلانات عن التسعيرة التي حددتها الدولة والمجلس الأعلى للصحافة للإعلان في الصحف القومية، موضحا "أنا كنت ببيع سلعة واللي عايزنا يدفع السعر المناسب ليا".

وأردف أن جيله من الصحفيين أعطوا كثيرا للصحافة "وكنا أيام كثيرة بنبات في الجريدة، كان كلنا عندنا طاقة كبيرة للشغل، وجيلي أعطى كتير جدا للجريدة، وكلهم أصبحوا نواب رئيس ومدراء تحرير، وتولوا مسؤوليات كبيرة في جريدة أخبار اليوم والمؤسسات الأخرى".



تخرج ممتاز القط في كلية الإعلام عام 1978، وتم تكريمه من قبل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وحصل على جائزة أفضل حوار صحفي من نقابة الصحفيين، كما حصد العديد من الجوائز الصحفية على المستوى العربي والدولي.





تتدرج في المناصب بجريدة أخبار اليوم إلى أن تم تعيينه رئيسا لتحريرها عام 2005، لترفع نسب توزيعها من 250 ألف نسخة يوميا إلى 650 ألف.

وتميزت مقالات ممتاز القط بالضحالة، وقدم استقاله في عام 2011 للمشير محمد حسين طنطاوي، بعد أحداث 25 يناير، بسبب قربه من الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، ليحل محله إبراهيم النجار.

