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إخماد انفجار في منطقة المعادي نابع من جماعة إرهابية

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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توالت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار 2" ويجسد كريم عبد العزيز دور ظابط يدعى زكريا يونس، كما يجسد الفنان أحمد مكي دور يوسف الرفاعي.

وأخمد زكريا يونس والذي يؤدي دوره الفنان كريم عبد العزيز، حادث انفخار كان من المقرر أن يحدث في منطقة المعادي وذلك أيضا في يوم 4 يوليو عام 2013، وتعرض مهندس إخماد المتفجرات لحالة من التوتر بسبب محاولته إفساد المتفجرات من أجل حماية المواطنين ولكنه نجح في مهمته.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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