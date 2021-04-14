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الشوط الأول.. الأهلي يهزم شباك النصر بهدف وليد سليمان

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 10:15 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تقدم الأهلي على النصر في الشوط الأول بهدف نظييف في المباراة المقامة على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وسنحن لأصحاب القميص الأحمر أكثر من فرصة محققة للتسجيل لكن مهاجميه مروان محسن وصلاح محسن ووليد سليمان أضاعوا كل الفرص في المقابل اعتمد فريق النصر على الهجمات المرتدة لكنها لم تشكل خطورة حقيقة على مرمى علي لطفي حارس مرمى الأهلي.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع نجح وليد سليمان في إحراز هدف الأهلي الأول من تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء بعدما وصلت له الكرة من مدافع النصر.

وشهد هذا الشوط إصابة أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي في الدقيقة 11 بعدما تعرض للإصابة في الذراع بعد التحام مع لاعب فريق النصر ليغادر المباراة ويحل زميله أليو ديانج بديلا له.

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