غادة عبد الرازق تعتذر لـ وفاء عامر بسبب غامض

بدأت منذ قليل الحلقة الثالثة من مسلسل "لحم غزال" في إطار من التشويق والإثارة.



وقامت غادة عبد الرازق وهي "غزال" بالإعتذار للفنانة وفاء عامر "المعلمة قدرية"، وذلك لسبب غامض ولكن توقعت "قدرية" أن "غزال" تعتذر من أجل خوفها من أن يمسها سوء عقب سجن "سيد" أحد رجالها واتهامه في قتل "المعلم مأمون" وهو الفنان أحمد خليل.



مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

