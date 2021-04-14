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سفر ميخا وشفاء الأعمى في عظة اجتماع الأربعاء للبابا تواضروس

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 10:21 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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عقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اجتماع الأربعاء الأسبوعي مساء اليوم من المقر البابوي بالقاهرة، وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت.

وربط قداسته في عظة اليوم بين ما ورد في سفر ميخا النبي وشفاء السيد المسيح للمولود أعمى الذي يعد موضوع إنجيل قداس الأحد السادس من الصوم الأربعيني المقدس، والذي جاء في الأصحاح التاسع من إنجيل يوحنا.

ويتناول قداسة البابا في عظة اجتماع الأربعاء الأسبوعي خلال فترة الصوم الحالي، الربط بين أحد أسفار العهد القديم وبين موضوع إنجيل قداس الأحد التالي وقت إلقاء العظة.

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