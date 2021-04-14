Advertisements
باحث: ما يدور بين إيران والغرب هو حرب أوراق (فيديو)
الأربعاء 14/أبريل/2021 - 10:19 م
Advertisements
قال صالح القزويني، الباحث في الشأن الإيراني، إن هناك صراعا وحربا بين إيران ومجموعة 4+1 وهي الطرف الأوروبي الغربي، مشيرا إلى أن الوضع الحالي بين إيران والغرب حرب بين بلدين.
وأضاف في حديثه لقناة "الغد"، أن كل طرف يسعى أن يحقق لنفسه مكاسبه من الصراع على حساب الطرف الآخر، موضحا أن الحرب الآن هي حرب أوراق. فكل من طهران والغرب يضع أوراقه على الطاولة.
كما أكد الباحث في الشأن الإيراني، أن إيران تشعر بخيبة أمل كبيرة من الموقف الأوروبي، بعد العملية الإرهابية الأخيرة التي تعرضت لها في نطنز، ورأت أن أوروبا تؤيد هذه العملية.
Advertisements