باحث: ما يدور بين إيران والغرب هو حرب أوراق (فيديو)

قال صالح القزويني، الباحث في الشأن الإيراني، إن هناك صراعا وحربا بين إيران ومجموعة 4+1 وهي الطرف الأوروبي الغربي، مشيرا إلى أن الوضع الحالي بين إيران والغرب حرب بين بلدين.





وأضاف في حديثه لقناة "الغد"، أن كل طرف يسعى أن يحقق لنفسه مكاسبه من الصراع على حساب الطرف الآخر، موضحا أن الحرب الآن هي حرب أوراق. فكل من طهران والغرب يضع أوراقه على الطاولة.





كما أكد الباحث في الشأن الإيراني، أن إيران تشعر بخيبة أمل كبيرة من الموقف الأوروبي، بعد العملية الإرهابية الأخيرة التي تعرضت لها في نطنز، ورأت أن أوروبا تؤيد هذه العملية.



