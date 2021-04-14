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التعادل السلبي يحسم موقعة النصر والوحدات في دوري أبطال آسيا

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 10:21 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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 تعادل نادي النصر السعودي مع الوحدات الأردني 0-0 يوم الأربعاء على ستاد جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2021.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى، تبادل خلالها كلا الفريقين المحاولات الهجومية مع أفضلية لصالح النصر، دون أن ينجح أي منهما في التسجيل.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الأربعاء أيضاً تعادل السد القطري مع فولاد خوزستان الإيراني 1-1 على ستاد الملك فهد الدولي.

وتصدر السد وفولاد ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة من مباراة لكل منهما، وبفارق عدد الأهداف المسجلة أمام الوحدات والنصر.

وبادر النصر للضغط في بداية المباراة، وحاول محاصرة منطقة جزاء الوحدات، ولكن دفاع الأخير نجح في التعامل مع أكثر من محاولة للوصول للمرمى.

ووسط سيطرة الفريق السعودي، انطلق لاعبو الوحدات في هجمة مرتدة سريعة قبل أن تصل الكرة إلى أحمد سمير على قوس منطقة الجزاء ليسدد محاولة مرت فوق العارضة (14). ورد النصر عبر رأسية عبدالله مادو التي سيطر عليها الحارس أحمد عبدالستار.

واستمرت محاولات النصر في الدقائق المتبقية من الشوط، وسط استبسال من لاعبي الوحدات الذين حرموهم من التسديد وتشكيل الخطورة.

في بداية الشوط الثاني ظهر الوحدات بصورة أفضل، وسنحت فرصة للفريق عبر تسديدة أحمد زريق من خارج المنطقة والتي أبعدها الحارس براد جونز إلى ركلة ركنية (55).

في الجهة المقابلة غابت خطورة لاعبي النصر، باستثناء محاولة البديل رائد الغامدي الذي استلم الكرة على قوس منطقة الجزاء وسدد محاولة ذهبت سهلة إلى الحارس عبدالستار (70).

وضاعت فرصة خطيرة على النصر في الدقيقة 88 عندما أرسل سامي النجعي تمرير عرضية من الجهة اليمنى أحدثت دربكة أمام المرمى قبل أن تصل الكرة إلى محمد مران ليلعبها برأسه في اتجاه حارس الوحدات.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم السبت، حيث يلتقي النصر مع السد، وفولاد خوزستان مع الوحدات.

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