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دينا الشربيني وروبي حديث سوشيال ميديا في أول إعلان دعائي لهما .. صور

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 10:42 م
بوابة الفجر
كريم هاشم
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اجتمعت الفنانة دينا الشربيني مع الفنانة روبي لأول مرة في إعلان دعائي لصالح إحدى شركات تصنيع الأجهزة المنزلية والكهربائية الرائدة في مصر، من تنفيذ وإخراج شركة ميديا هب سعدي-جوهر.

وقدمت دينا الشربيني وروبي لوحات فنية على آدائهما لأغنية تميزت بالأجواء المرحة الخاصة بشهر رمضان المبارك، إضافةإلى أن النجمتين ظهرتا بإطلالات مختلفة تميزت باللوان مبهجة.

وبمجرد عرض الإعلان، أصبحت دينا الشربيني وروبي حديث السوشيال ميديا لما يتمتع به النجمتين من شعبية وجماهيرية كبيرة خاصة من جيل الشباب.

الجدير ذكره أن شركة ميديا هب سعدي -جوهر هى إحدى أكبر وكالات الدعاية والإعلان في مصر، اسسها محمد السعدي وايهاب جوهر عام ١٩٨٨، وتنطلق لأول مرة هذا العام في عالم الدراما كشركة منتجة لمسلسل لعبة نيوتين، وذلك بعد أكثر من ٣٣ عاما من النجاحات كللتها بأكثر من ١٠٨ جائزة عن أفضل حملات تسويقية إبداعية، عملت خلالهم مع أكبر العلامات التجارية في مصر والعالم العربي ومن أهمها إخراج وتنظيم حدث نقل المومياوات الملكية الذي تصدر الصحف العالمية وعرض على مئات القنوات.
دينا الشربيني وروبي حديث سوشيال ميديا في أول إعلان دعائي لهما .. صور
دينا الشربيني وروبي حديث سوشيال ميديا في أول إعلان دعائي لهما .. صور
دينا الشربيني وروبي حديث سوشيال ميديا في أول إعلان دعائي لهما .. صور
دينا الشربيني وروبي حديث سوشيال ميديا في أول إعلان دعائي لهما .. صور
دينا الشربيني وروبي حديث سوشيال ميديا في أول إعلان دعائي لهما .. صور
دينا الشربيني وروبي حديث سوشيال ميديا في أول إعلان دعائي لهما .. صور
دينا الشربيني وروبي حديث سوشيال ميديا في أول إعلان دعائي لهما .. صور
دينا الشربيني وروبي حديث سوشيال ميديا في أول إعلان دعائي لهما .. صور
دينا الشربيني وروبي حديث سوشيال ميديا في أول إعلان دعائي لهما .. صور
دينا الشربيني وروبي حديث سوشيال ميديا في أول إعلان دعائي لهما .. صور
دينا الشربيني وروبي حديث سوشيال ميديا في أول إعلان دعائي لهما .. صور
دينا الشربيني وروبي حديث سوشيال ميديا في أول إعلان دعائي لهما .. صور
دينا الشربيني وروبي حديث سوشيال ميديا في أول إعلان دعائي لهما .. صور
دينا الشربيني وروبي حديث سوشيال ميديا في أول إعلان دعائي لهما .. صور
دينا الشربيني وروبي حديث سوشيال ميديا في أول إعلان دعائي لهما .. صور
دينا الشربيني وروبي حديث سوشيال ميديا في أول إعلان دعائي لهما .. صور
دينا الشربيني وروبي حديث سوشيال ميديا في أول إعلان دعائي لهما .. صور
دينا الشربيني وروبي حديث سوشيال ميديا في أول إعلان دعائي لهما .. صور

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