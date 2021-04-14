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وليد سليمان يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك النصر "فيديو"

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 10:21 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نجح وليد سليمان صانع العاب النادي الأهلي، في تسجيل الهدف الأول لفريقه ضد النصر في بطولة كأس مصر.

ويلتقي الأهلي والنصر حاليا في دور االـ32 لبطولة كأس مصر على ملعب الإسكندرية.

وجاء هدف وليد سليمان في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول لينهي المارد الأحمر الشوط الأول متقدما بهدف نظيف.

يذكر أن الأهلي تنتظره مباراة نارية الأحد المقبل في قمة الكرة المصرية، حينما يلتقي مع نظيره الزمالك في مباراة مؤجلة من لجولة الرابعة.

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