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هاني شاكر عن فيديو الضحك الشهير مع أحمد سعد: " كنا مونونين أوي" (فيديو)

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 10:43 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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علق الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على فيديو الضحك الشهير المنتشر له مع المطرب أحمد سعد في إحدى البرامج التلفزيونية.

وقال "شاكر" في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء: "كنا مونونين أوي، وكنا مبسوطين، ويوم الفيديو ده من ساعة ما دخلت كل فريق العمل كان كده والمود كان حلو وكان فيه ضحك وهزار".

وأضاف "أحمد سعد من فترة بعتلي أغاني كثيرة من ضمنهم أغنية يا بختك، وأنا اختارتها وقالي أنه كان مغنيها فإيه رأيك تغنيها معايا، وبدأنا التحضير ليها وحققت هذا النجاح، وهو بيحضرلي حاجات ليا أنا، وأنا سعيد بهذه التجربة مع أحمد وأنا بحب صوته، وقد يكون الفترة الأخيرة مشاكله الشخصية أثرت عليه شوية".

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