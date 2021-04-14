Advertisements

أرتيتا يوجه رسالة قوية للاعبي أرسنال قبل موقعة سلافيا براج

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

 

رفض ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال التفكير في احتمال الغياب عن المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل، وطالب لاعبيه بابتكار لحظات سحرية خلال مواجهة سلافيا براج في إياب دور الثمانية بالدوري الأوروبي لكرة القدم الخميس.

 

ويحتل أرسنال المركز التاسع في الدوري الانجليزي الممتاز بفارق سبع نقاط عن ليفربول صاحب المركز السادس لذا يواجه مهمة صعبة للتأهل لمسابقة قارية.

 

ويوجد خيار آخر لضمان مقعد أوروبي بالفوز بلقب الدوري الأوروبي لكن يتعين على الفريق اللندني، الذي شارك في المنافسات القارية كل عام منذ موسم 1996-1997، اجتياز سلافيا بعد التعادل 1-1 بملعبه في الذهاب.

 

وأبلغ أرتيتا مؤتمرا صحفيا ردا على التفكير في الغياب عن مسابقات أوروبا : لا لأنني لا أريد أن أفكر في ذلك أو نقل هذا الشعور للاعبين أو لأي شخص بالنادي.

 

وأكد أرتيتا جاهزية بوكايو ساكا وإميل سميث رو للزيارة إلى براغ لكن الثنائي بيير إيمريك أوباميانغ ومارتن أوديارد يعاني من نقص اللياقة.

 

وأضاف: في المباريات الكبرى يجب أن يبتكر اللاعبون الكبار لحظات سحرية لذا أتمنى أن يحدث ذلك، لا يهم من يبتكر لكن يجب أن يبتكر أحدهم عندما يحتاج الفريق لذلك.

 

ويتزايد الضغط على أرتيتا بسبب المسيرة الضعيفة في الدوري المحلي وقال المدرب الإسباني إن فريقه يحتاج للبدء في سلسلة نتائج إيجابية لإسكات المنتقدين.

 

وواصل: النتائج هي الشيء الوحيد المهم وتمنح الشعور بأننا نمضي في الطريق الصحيح.

أخبار تهمك

أول رد من مصر على المقترح الإثيوبي الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - حقيقة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ ساعتين و 6 دقيقة

"السيسي" يصدر قرارا بتعيين 392 معاونا للنيابة العامة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة النصر في الكأس

منذ أقل من ساعتين

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - قناة مفتوحة على "نايل سات" تنقل مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم مجانًا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

شاهد - حرس الحدود يفاجيء الزمالك بالهدف الأول (فيديو)

منذ أقل من ساعة

الزمالك يهزم الأهلي في سباق صفقة الموسم

منذ ساعة و 6 دقيقة

السيسي يوجه بتطوير وتوسعة محور كوبرى 6 أكتوبر والطرق السطحية أسفله

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يحضر قنبلة مدوية للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

منذ أقل من ساعتين

رسميًّا.. الأهلي يستأنف ضد عقوبات لاعبي الزمالك ويطالب بقرارات رادعة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

منذ 42 دقيقة

صدق أو لا تصدق.. محمد صلاح يهدر هدفًا محققًا أمام شباك ريال مدريد (فيديو)

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:55 م

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

08:59 م

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر بفيروس كورونا

07:48 م

الزمالك يهزم الأهلي في سباق صفقة الموسم

09:31 م

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة النصر في الكأس

08:48 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

قانون الموارد المائية يحدد ضوابط بشأن الحفاظ على نهر النيل ومخرات السيول

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟