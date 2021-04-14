أبرزها العودة للأهلي.. تعرف على ما جاء في حلقة رمضان صبحي مع رامز جلال





حل رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الحالي والأهلي السابق، ضيفًا على الفنان رامز جلال مقدم برنامج "رامز عقله طار"، في حلقة اليوم الأربعاء.





ويستعرض " الفجر الرياضي " أبرز ما جاء في حلقة رمضان صبحي مع رامز جلال:





بدأ رامز جلال الحلقة بمقدمة نارية سخر فيها من اللاعب بسبب رحيله عن الأهلي، وانتقاله إلى بيراميدز بحثًا عن المادة، قائلًا، "اهلا بيك يا بتاع الطموح، وجعت قلبي أنا الاهلاوي، وسيبتني كدة مجروح، وكل ما نقولك غلطت، تقول مانا كان لازم اروح، انتوا عارفين أنا خدت كام لحلوح، اخص عليك يا اللي سيبتنا وسمعت كلام ممدوح، أنا في الحلقة دي هكون لك اخ نصوح، الأهلي مبيقفش على حد سكة اللي، وعشان ارضي جمهور التتش لازم تخرج من هنا مبطوح".





فيما سخر منه رامز عندما ذكر رمضان صبحي كلمة "جمهوري"، فرد عليه رامز، "الكلام ده كان زمان قبل ما تسيب الأهلي، الجمهور يغير جو بس ميغيرش نوادي".





رمضان صبحي أكد أن انتمائه للنادي الأهلي بكل تأكيد، وأنه يرغب في العودة إلى القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، وعبر عن اشتياقه للأهلي.





وأشار رمضان صبحي إلى أنه يتمنى العودة للنادي الأهلي مرة أخرى، ولكن بشرط أن يتم ذلك بموافقة ناديه الحالي بيراميدز.





وشهدت الحلقة أيضًا لقطة رامز جلال وهو يتحدث مع الروبوت "الإنسان الآلي"، يسأله عن رمضان صبحي، فرد عليه، "اتقصد رجل المال"، وهي ما أثارت جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





ووجهت المذيعة سؤالاً إلى رمضان صبحي، "ماهي أكثر الآلات التي تستخدمها في الوقت الحالي"، فرد رامز جلال، "ماكينة عد النقود"، وعندما سألته عن التكنولوجيا ومدى تأثيرها، فقال أنه يتعرض للتنمر منذ فترة ولكن أصبح الأمر غير مؤثر بالنسبة له.





جدير بالذكر أن رمضان صبحي كان انتقل إلى صفوف نادي بيراميدز في انتقالات الصيف الماضي قادمًا من نادي هدرسفيلد الإنجليزي، بعد انتهاء إعارته مع الأهلي ورفض الاستمرار في القلعة الحمراء.



