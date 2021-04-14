نائب بـ"الشيوخ": مصر لم تتأخر في دعم ليبيا ومساندتها في محنتها

أشاد النائب عبده أبو عايشه، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس السيسي إرسال مساعدات طبية ودوائية إلى ليبيا، فى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبى الشقيق فى مختلف الظروف، مضيفًا أن العلاقات بين مصر وليبيا متينة وتاريخية ومصر لم تتأخر أبدًا في دعم ليبيا والوقوف بجوارها في محنتها.



وأشار "أبو عايشه" في تصريحات له، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن المساعدات المصرية لليبيا، وبالخصوص لمناطق الجنوب الليبي، في مدينة "سبها"، التي تعاني من تفشي فيروس كورونا تلبي حاجات إنسانية وعلاجية ملحة للشعب الليبي الشقيق، كما أنها رسالة مباشرة بالتضامن الواسع معهم والتخفيف من معاناتهم.



وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر استطاعت عبر رؤية واضحة وسياسة حكيمة، وبعدما أعلنت للعالم كله خطوطها الحمراء أن توقف عملية السيطرة، واستباحة المقدرات الليبية عبر غزو تركي وميليشياوي في العام الماضي، مشددًا على أن استقرار ليبيا جزء من استقرار مصر، الحريصة على اجتثاث الإرهاب، وعودة الدولة الوطنية القوية لطرابلس بعد 10 سنوات من الفوضى.



بتوجيهات من الرئيس السيسى مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء فى دولة ليبيا



وكانت قد أقلعت طائراتا نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار سبها بدولة ليبيا محملتين بأطنان من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى دولة ليبيا الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين الليبيين.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبى الشقيق فى مختلف الظروف.



ومن جانبه، أعرب الجانب الليبى عن عميق الشكر والإمتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعبًا للوقوف بجانب ليبيا فى أوقات المحن والشدائد، مؤكدًا على أهمية تلك المساعدات فى مساندة قطاع الصحة الليبى فى مواجهة التحديات التى يواجهها خاصة فى ظل إنتشار فيروس كورونا.



يأتى ذلك إنطلاقًا من الروابط التاريخية والقومية التى تجمع مصر وليبيا، وتأكيدًا على عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعبين الشقيقين.

