Advertisements

" الشؤون البلدية والإسكان" و"أكاديمية الإعلام التطبيقي" توقعان اتفاقية في مجالات التدريب

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل وحضور رئيس مجلس الأمناء في أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي عبدالوهاب الفايز, وقّعت الوزارة مع الأكاديمية اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك والمتكامل في مجالات التدريب والتطوير الإعلامي .

 

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعى الوزارة لتأهيل كوادرها إعلاميًا، وتطوير مهارات وقدرات العاملين في مجال العلاقات العامة والإعلام والبرامج ذات العلاقة، وتنمية الاستثمار في رأس المال البشري بين الطرفين، فضلاً عن الإسهام في تنمية المهارات التطبيقية عن طريق جلب الخبرات المحلية والدولية للتطوير والتدريب والتأهيل، والسعي لتقديم شهادات مهنية للمرشحين من قبل الوزارة معتمدة من الجهات السعودية والعالمية في مجالات العلاقات العامة والاتصال المؤسسي المختلفة، وتطوير بيئة العمل الإعلامي ورفع كفاءة العاملين فيه.

 

وتغطي المذكرة مجالات التعاون في إقامة الملتقيات، إقامة الدورات وحلقات التطوير للموظفين، إقامة منتدى للإعلام البلدي المتخصص لتطوير وبناء القدرات في منظومة العمل البلدي والإسكان،إضافة إلى التعاون في تصميم برامج وحقائب تدريبية وتعليمية احترافية متخصصة في مجالات الإعلام المختلفة.

أخبار تهمك

عاجل - حقيقة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ ساعتين

السيسي يوجه بتطوير وتوسعة محور كوبرى 6 أكتوبر والطرق السطحية أسفله

منذ حوالي 5 ساعات

"السيسي" يصدر قرارا بتعيين 392 معاونا للنيابة العامة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة النصر في الكأس

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يحضر قنبلة مدوية للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد من مصر على المقترح الإثيوبي الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - قناة مفتوحة على "نايل سات" تنقل مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم مجانًا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

منذ 40 دقيقة

رسميًّا.. الأهلي يستأنف ضد عقوبات لاعبي الزمالك ويطالب بقرارات رادعة

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يهزم الأهلي في سباق صفقة الموسم

منذ ساعة

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن عودته إلى الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

صدق أو لا تصدق.. محمد صلاح يهدر هدفًا محققًا أمام شباك ريال مدريد (فيديو)

منذ أقل من ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

منذ أقل من ساعتين

شاهد - حرس الحدود يفاجيء الزمالك بالهدف الأول (فيديو)

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:59 م

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر بفيروس كورونا

07:48 م

الزمالك يهزم الأهلي في سباق صفقة الموسم

09:31 م

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة النصر في الكأس

08:48 م

صدق أو لا تصدق.. محمد صلاح يهدر هدفًا محققًا أمام شباك ريال مدريد (فيديو)

09:44 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

قانون الموارد المائية يحدد ضوابط بشأن الحفاظ على نهر النيل ومخرات السيول

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟