" الشؤون البلدية والإسكان" و"أكاديمية الإعلام التطبيقي" توقعان اتفاقية في مجالات التدريب

برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل وحضور رئيس مجلس الأمناء في أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي عبدالوهاب الفايز, وقّعت الوزارة مع الأكاديمية اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك والمتكامل في مجالات التدريب والتطوير الإعلامي .

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعى الوزارة لتأهيل كوادرها إعلاميًا، وتطوير مهارات وقدرات العاملين في مجال العلاقات العامة والإعلام والبرامج ذات العلاقة، وتنمية الاستثمار في رأس المال البشري بين الطرفين، فضلاً عن الإسهام في تنمية المهارات التطبيقية عن طريق جلب الخبرات المحلية والدولية للتطوير والتدريب والتأهيل، والسعي لتقديم شهادات مهنية للمرشحين من قبل الوزارة معتمدة من الجهات السعودية والعالمية في مجالات العلاقات العامة والاتصال المؤسسي المختلفة، وتطوير بيئة العمل الإعلامي ورفع كفاءة العاملين فيه.

وتغطي المذكرة مجالات التعاون في إقامة الملتقيات، إقامة الدورات وحلقات التطوير للموظفين، إقامة منتدى للإعلام البلدي المتخصص لتطوير وبناء القدرات في منظومة العمل البلدي والإسكان،إضافة إلى التعاون في تصميم برامج وحقائب تدريبية وتعليمية احترافية متخصصة في مجالات الإعلام المختلفة.