إصابة 3 أشخاص إثر إنقلاب بالطريق الدائرى بالغردقة

أصيب مساء اليوم الأربعاء، 3 اشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدائري الاوسط شمال الغردقة، تم نقل المصابين الثلاثة لمستشفي الغردقة العام لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة العامة.



ورد بلاغ لغرفة عمليات اسعاف البحر الاحمر، يفيد انقلاب سيارة نقل دوبل كابينة بالطريق الدائري الاوسط بالكيلو 15، تم الدفع بسيارات الاسعاف لمكان الحادث، وتبين ان الحادث اسفر عن اصابة 3 اشخاص.



ونقلت سيارات الاسعاف المصابين الثلاثة لمستشفي الغردقة العام لتلقي العلاج وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري الغرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات