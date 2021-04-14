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حريق هائل بعقار سكني بشارع المنيا وحارة عدلي ببورسعيد

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 10:40 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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احتراق رجل مسن يدعى عباس زغلول، عمره 70سنة، وذلك في حريق بحي العرب بمحافظة بورسعيد، وذلك بعد اندلاع النيران داخل العقار الخشبي الذي يسكنه وبالتحديد "بكنبة" داخل المنزل.


تلقي المقدم هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء ببورسعيد، العقيد محمد حمدان، مدير إدارة الحماية المدنية، إشارة من غرفة عمليات النجدة باندلاع حريق في عقار خشبي، وعلى الفور انتقلت سيارت إطفاء إلى مكان الحريق.

وتبين أنه الحريق قد اندلع في غرفة بالدور الرابع علوي، بشارع المنيا وحارة عدلي، يسكنها مين، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.



تلقى اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب الحريق، وتقوم النيابة العامة بمناظرة الجثة، لنقلها للمشرحة والتصريح بالدفن.

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