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بوسي تحيي حفلة بفندق الماسة

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 11:16 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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تستعد الفنانة بوسي لإحياء حفل كبير بخيمة “سي السيد” بفندق الماسة واضعةً فى الاعتبار قواعد الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المعروف بـ“كوفيد - 19”، غدًا الخميس، الموافق 15 من شهر أبريل.

وتقدم بوسي باقة من أغانيها التي يحبها الجمهور ولها علامات فارقة، منها أغنية: "اضحك للدنيا، وآه يا دنيا"، كما تغني باقة من الأغنيات القديمة، منها "أما براوة وهوى يا هوى"، وعمل على تنظيم الحفل كل من المنظم سيد فتوح وأحمد صقر.

ومن جهة أخرى، تنتظر بوسي طرح أغنية ديو جديدة لها تجمعها بالفنان محمود الليثي، ضمن مشروع ألبوم جديد يجمعهما سويًا في 6 أغنيات، منهم 4 دويتوهات مشتركة، وأغنية منفردة لكل منهما، ويحمل الألبوم اسم “قلبي الملهوف” مبدأيًا حتى يستقر الليثي على اسمه النهائي مع المنتج حمدي بدر.

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بوسي

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