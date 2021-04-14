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إخماد حادث إرهابي وظهور إياد نصار.. مفاجآت الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار 2"

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 11:18 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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انتهت منذ قليل الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار 2"، والذي يخوض دور البطولة به الفنان أحمد مكي وكريم عبد العزيز.

وكانت نهاية الحلقة بشكل مؤثر، حيث التقى المقدم زكريا يونس ظابط الأمن الوطني وهو كريم عبد العزيز بـ الرائد يوسف الرفاعي، لأول مرة وذلك عقب إصابته في حادث رفح وتواجده في المستشفى، والتقاء أسماء أبو اليزيد به.

وبدأت الحلقة بإخماد الرائد يوسف الرفاعي "أحمد مكي" لحادث إرهابي في رفح يوم 4 يوليو عام 2013، وقتل أحمد فهمي، وتواجد الفنان محمد إمام وأمير كرارة "أحمد منسي" ضمن أبطال الحلقة.

وأنقذ زكريا يونس "كريم عبد العزيز" عملية انفجار كانت من المقرر أن تحدث في منطقة المعادي من تدبير عناصر الإخوان.

وظهر الفنان إياد نصار في الحلقة والذي يعد مفاجأة للحلقة يجسد دور الشهيد محمد مبروك وظابط القطاع المسئول عن قضية التخابر المتهم بها الرئيس الراحل محمد مرسي.


مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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