تعرف علي أبرز أحداث الحلقة الثانية بمسلسل 'بنت السلطان'

عُرضت منذ قليل الحلقة الثانية، من مسلسل "بنت السلطان"، للنجمة روجينا ، والذي يعد البطولة المطلقة لها ، ويشاركها عدد كبير من النجوم منهم الفنان باسم سمرة.



وبدأت الحلقة بدهشة بمفاجأة روجينا "عزة" لشبيهتها وهى تقف أمامها في محطة القطار،وقامت باعطائها حقيبة سفر وأخبرتها أن بها حل لجميع مشاكلها، فسألتها عزة عن من تكون ولكنها لم تجيب والقت بنفسها أمام القطار.



وتوالت الأحداث وتم القبض على "حمو الرحماني" باسم سمرة حيث كان بشقة "عزة" يستعد لعقد قرآنها وتفاجىء بوجود الشرطة وتم القبض عليه بتهمة حيازة مواد مخدرة.



وانتهت أحداث الحلقة بانتقال "عزة" للقاهرة ومعرفتها تفاصيل حياة شبيهتها والتى كانت تدعى "منار"، وقامت بالعثور على هاتفها الخاص وجواز سفرها الذى كشف لها الكثير عن حياتها، وذهبت لمكان فيلتها فتفاجأت بمقتل زوج منار والذى يجسده الفنان "حسن عيد".



بنت السلطان من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، وتدور أحداثه حول صراعات وعلاقات عاطفية في إطار درامي تشويقي، وتجسد فيه روجينا شخصيتين في قصة واحدة تحاول الهرب من ماضيها والبحث عن حياة مختلفة.



يشارك روجينا في بطولة بنت السلطان عدد كبير من النجوم أبرزهم باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.