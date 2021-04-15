اليوم.. "إفريقية النواب" تناقش بيان وزير الخارجية

تعقد لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب شريف الجبلي، بشأن مناقشة ما ورد فى بيان السفير سامح شكرى وزير الخارجية، بخصوص الشأن الآفريقي.



