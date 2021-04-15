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اليوم.. "إفريقية النواب" تناقش بيان وزير الخارجية
الخميس 15/أبريل/2021 - 05:52 ص
عبداللطيف هيبة
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تعقد لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب شريف الجبلي، بشأن مناقشة ما ورد فى بيان السفير سامح شكرى وزير الخارجية، بخصوص الشأن الآفريقي.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، الاثنين الماضي، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 25 أبريل الجاري.
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