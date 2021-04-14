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ممتاز القط يكشف تفاصيل مقابلة "مبارك" للمرة الأولى (فيديو)

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 11:11 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الكاتب الصحفي ممتاز القط، إنه التقى الرئيس الراحل محمد حسني مبارك للمرة الأولى في مدرسة المساعي المشكورة في شبين الكوم بمحافظة المنوفية، و"الحقيقة كان في إحساس أن واحد بيضحك ضحكة متصنعة وكأنه مش سعيد من جواه وكأنه يكتم داخله الكثير الذي أوشك على الانفجار"، وحينها كتبت مقالا يتسائل هل رئيس الجمهورية حياته مثل حياة الشعب؟

وأضاف ممتاز القط خلال حواره لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن "حياة أي رئيس جمهورية مش ألف ليلة وليلة زي ما الناس بتتخيل"، يكفي أنه يكون الشخص الوحيد سجين مقر إقامته أو مقر الرئاسة وهو الشخص الوحيد الذي لا يستطيع أن يأكل ما يريد في أي وقت، موضحا "أنه ميقدرش يعدي على محل فول وطعمية زي كل الناس، فهو شخص مقيد طول الوقت".
أما على الجانب الشخصي، فقال ممتاز القط، إنه زوجته قامت بدور كبير في تربية الأولاد نظرا لانشغاله المتواصل في العمل الصحفي، وخاصة في فترة رئاستي لأخبار اليوم، كانت فترة نضج الأبناء، فابنته "سارة" كانت في المرحلة الأخيرة من دراستها في طب الأسنان بجامعة عين شمس، و"سمر" كانت التحقت بكلية الطب، و"أحمد" كان في كلية الصيدلة بالجامعة الألمانية، حيث كان يبدأ يومه في العمل الساعة 9 صباحا وينتهي منه 1 بعد منتصف الليل.

تخرج ممتاز القط في كلية الإعلام عام 1978، وتم تكريمه من قبل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وحصل على جائزة أفضل حوار صحفي من نقابة الصحفيين، كما حصد العديد من الجوائز الصحفية على المستوى العربي والدولي.

تتدرج في المناصب بجريدة أخبار اليوم إلى أن تم تعيينه رئيسا لتحريرها عام 2005، لترفع نسب توزيعها من 250 ألف نسخة يوميا إلى 650 ألف.

وتميزت مقالات ممتاز القط بالضحالة، وقدم استقاله في عام 2011 للمشير محمد حسين طنطاوي، بعد أحداث 25 يناير، بسبب قربه من الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، ليحل محله إبراهيم النجار.

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