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الاعتداء على غادة عبد الرازق وطعن أحمد خليل.. ملخص الحلقة الـ3 من مسلسل "لحم غزال"

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 11:12 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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انتهت الحلقة الثالثة من مسلسل "لحم غزال" بأحداث مثيرة ومشوقة، وينتظر الجمهور عرض الحلقة الرابعة غدا.

وكانت آخر مشاهد الحلقة، تخيل "غزال" وهي الفنانة غادة عبد الرازق، جثة الفنان حمدي الميرغني والتي قتلته حرقا، كما اتسغل "سيد"وهو خالد كمال هدوء المنطقة التي تسكن فيها "غزال" ويحاول الإعتداء عليها.

وشهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "لحم غزال" عدد من الأحداث حيث طعن "سيد" وهو خالد كمال المعلم "مأمون" وهو أحمد خليل وتم نقله إلى المستشفى ورفضت ""غزال" الإدلاء على اسمه وذهبت للإعتذار لـ وفاء عامر لسبب غامض، عقب سجن "سيد".

وتقابلت "عالية" وهي الشخصية الحقيقية لغادة عبد الرازق بالمحامي الخاض بها وأخذت منه مبلغ قدره 50 ألف جنيه.

مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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