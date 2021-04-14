Advertisements

أمريكا تسجل 76,120 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 11:12 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 76,120 إصابة مؤكدة و 769 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

 

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 31,158,087، فيما بلغ عدد الوفيات 560,576.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا امريكا امريكا اصابات كورونا

أخبار تهمك

عاجل - جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يعبر كمين النصر 2-1 ويتأهل لدور الـ16 لبطولة كأس مصر

منذ 37 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يهزم الأهلي في سباق صفقة الموسم

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

نائب رئيس اتحاد المستثمرين: أزمة اقتصادية فى انتظار أثيوبيا بسبب سد النهضة

منذ ساعة و نصف

نيمار يصدم برشلونة بهذا القرار

منذ ساعة

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. خروج قطار عن القضبان في مدينة منيا القمح بالشرقية (فيديو)

منذ 19 دقيقة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ ساعة

نجم الزمالك مهدد بالغياب عن مواجهة الأهلي في القمة

منذ ساعة

عاجل - قناة مفتوحة على "نايل سات" تنقل مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم مجانًا

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل إصابة نجم الأهلي القوية أمام النصر

منذ أقل من ساعة

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أبرزها العودة للأهلي.. تعرف على ما جاء في حلقة رمضان صبحي مع رامز جلال

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

وفاة 1440 حالة بفيروس كورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 44 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 49 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا.. الولايات المتحدة تسجل 34,240 إصابة جديدة بالفيروس

كورونا.. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بالفيروس

أمريكا تُسجل 36,335 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 م

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

عاجل - جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح

11:07 م

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

09:55 م

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

08:59 م

عاجل.. خروج قطار عن القضبان في مدينة منيا القمح بالشرقية (فيديو)

11:43 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

قانون الموارد المائية يحدد ضوابط بشأن الحفاظ على نهر النيل ومخرات السيول

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟