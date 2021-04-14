محمد رمضان ينقذ شقيقه من حادث القطار











بدأت الحلقة الثانية من مسلسل موسى،بظهور موسى وهو يجلس فوق شقيقه ليحميه من حادث القطار، بعد ان وضع الإنجليز شقيقه على سكك القطار ليموت، فأنقذه.







يطلب موسى من الإنجليز أن يحارب بدلاً من شقيقه لكنهم يقوموا بإبعاده عنهم، ياخذوا شقيقه، يسود الحزن في العائلة، يذهب موسى للمنزل ويجلس اعلاه، لينظر عودة شقيقه، لكن والدته تطلب منه الذهاب لعمله في الحداده، يذهب ويعمل وهو يبكي









يذكر أن موسى" بطولة النجوم محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولى، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.



