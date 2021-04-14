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دينا الشربيني تتبّع دماء زوجها في قصر النيل

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 11:23 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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سريعًا بدأت صراعات كاميليا (دينا الشربيني) ضد عائلة السيوفي، وذلك بعد زواجها من عم العائلة وكبيرها منصور السيوفي (صبري فواز)، فبدأت أولى الصراعات مع عايدة (ريهام عبد الغفور) لتثبت أنها أصبحت سيدة القصر، وكلامها هو الذي يجب تنفيذه، كما ذهبت إلى أخيها منير (عمر السعيد) المصوّر لتطلب منه النيجاتيف الخاص بصور نبيل السيوفي (نبيل عيسى) حتى تبعده عن أي مشاكل أو صراعات قادمة.

ومن ناحية أخرى، يبحث المقدّم خالد (أحمد مجدي) خلف كاميليا، خاصةً وهو يعتقد أن زواجها من منصور السيوفي أمر غريب ومدبّر، وأن لقائها به في لندن لم يكن محض صدفة، ليذهب إلى الحفل، ويحاول استجاوبها ولكنها تهرب بذكاء، ولكن بعد انتهاء الحلفة لم تتمكن من إيجاد زوجها منصور، ولكن وجدت بعد بقع الدماء على الأرض، اتبعتها ولكن لم تُوصلها إلى شيء، فهل نحن على موعد مع أول جريمة قتل بالمسلسل؟

ويُعرض مسلسل قصر النيل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 9:30 عصرًا و4:30 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تاليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل لعبة النسيان، الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، كما تستعد النجمة لإطلاق فيلميها البعض لا يذهب للمأذون مرتين وثانية واحدة في دور العرض المصرية خلال هذا العام.
دينا الشربيني تتبّع دماء زوجها في قصر النيل
دينا الشربيني تتبّع دماء زوجها في قصر النيل
دينا الشربيني تتبّع دماء زوجها في قصر النيل
دينا الشربيني تتبّع دماء زوجها في قصر النيل
دينا الشربيني تتبّع دماء زوجها في قصر النيل
دينا الشربيني تتبّع دماء زوجها في قصر النيل

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