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بكري يتوعد غفران بعد التعدي علي والده بالضرب في الحلقة الثانية من "نسل الأغراب"

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 11:25 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شهدت الحلقة الثانية من مسلسل " نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، الظهور الأول لبكري " عماد زياد" الذي هو كبير غجر "ظلط"، حيث يعلم بتعدي غفران الغريب "أمير كرارة" علي والده بالضرب وسط أهله وابناء قبيلته

ويجمع "بكري" رجال ونساء الغجر ويخطب فيهم خطبة قوية ليؤكد لهم أنه لن يترك ما جري لوالده أن يمر مرور الكرام، وأنه سوف يأخذ بثأر والده، الذي اهانه غفران وهو بينهم

ويوجه بكري اللوم لأهل الغجر، نظرًا لأنهم لم يدافعوا عن والده، لكنه وعدهم بأن ينقلهم من أرض الغجر إلي أرض أخري تكون صالحة للتجارتهم واعمالهم حتي يستطيعوا الوقوف امام اي شخص يهددهم

على جانب أخر التقي غفران الغريب بعساف "احمد السقا" في مواجهة محتدمة وصلت إلي حد العراك، لكن تدخل رئيس المباحث "علي" دياب، في الوقت المناسب والقي القبض علي الإثنين ليحاول تهدئة الأوضاع

يذكر أن مسلسل نسل الأغراب من بطولة احمد السقا وامير كرارة ومي عمر وعماد زيادة وإدوارد ونجلاء بدر ومحمد جمعة فردوس عبد الحميد وسلوي عثمان واحمد مالك وأحمد داش ومن تأليف واخراج محمد سامي وانتاج شركة سنرجي

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