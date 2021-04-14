"رحلة سعيدة " يبدأ برنامج بيت المسرح في رمضان من "الاسماعيلية"





"رحلة سعيدة" من تأليف محمد الصواف، بطولة محمد فاروق،إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر،ياسر مجاهد، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، محمد مرسي، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات سمير نصري، ومن إخراج محمد مرسي.

حيث يقدم العرض على مسرح قصر ثقافة الاسماعيلية يوميا في تمام التاسعة مساء، وحتى الأثنين المقبل ١٩ ابريل الجاري، وذلك ضمن مشروع المواجهة والتجوال تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وهو المشروع الذي وضعه البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وتنظمه فرقة مسرح المواجهة والتجوال.