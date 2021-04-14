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الزمالك يقلب الطاولة على حرس الحدود ويتأهل لربع نهائي كأس مصر

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 11:24 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ربع نهائي بطولة كأس مصر بع فوزه العريض على حرس الحدود، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب السويس.

كان حرس الحدود الباديء بالتسجيل عبر حسن يوسف في الدقيقة التاسعة من تسديدة أرضية زاحفة، وفي الدقيقة 19 أدرك يوسف أوباما التعادل للزمالك.

وفي الشوط الثاني أضاف محمود علاء الهدف الثاني لصالح الفريق الأبيض من ركلة جزاء، ثم عاد نفس اللاعب وبنفس الطريقة لتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 68.

يذكر أن الزمالك سيواجه الأهلي يوم الأحد الموافق 18 أبريل 2021 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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