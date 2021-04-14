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تعليق يوسف الحسيني على الدعم الأمريكي لإثيوبيا ضد مصر في مفاوضات سد النهضة (فيديو)

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 11:26 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الرئيس الامريكي جون بايدن تحدث بأن الولايات المتحدة، تتحدث على أنها تدافع عن حقوق الإنسان في كل دول العالم، معقبًا: "إيه قلة الأدب دي، دا أكبر تنظيم إرهابي على سطح الأرض هو أمريكا، انتوا مارحتوش أي منطقة إلا وخربتوها".

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء،أن الولايات المتحدة تتحدث عن حقوق الغنسان، وفس نفس الوقت تدمر شعوب ودول بالكامل، متابعًا: "شيء غريب جدًا".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تشجع إثيوبيا على التعنت والعناد مع مصر في أزمة سد النهضة، رغم أن القاهرة لا تريد لأديس أبابا إلا التنمية.

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