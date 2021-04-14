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الأهلي يعبر كمين النصر 2-1 ويتأهل لدور الـ16 لبطولة كأس مصر

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 11:26 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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بلغ الأهلي دور الستة عشر من بطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره النصر أحد أندية الدرجة الثانية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات دور الـ32 من البطولة.

 

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع تقدم النادي الأهلي بهدف نظيف سجله وليد سليمان في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع، بعدما أضاع زملائه عدة فرص عن طريق صلاح محسن ومروان محسن.

 

وفي الدقيقة 54 نجح أحمد الصعيدي في إحراز هدف التعادل للنصر بعدما تلقى تمريرة عرضية متقنة من الناحية اليسرى ليضعها داخل الشباك في غفلة من دفاعات الفريق الأحمر.

 

ورمى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بأوراقه الهجومية في الدقائق 15 الأخيرة لينجح والتر بواليا في إحراز الهدف الثاني والفوز للفريق الأحمر في الدقيقة 83.

 

وشهدت المباراة إصابة ثنائي الأهلي أكرم توفيق في الشوط الأول حيث غادر اللقاء في الدقيقة 11 بعد إصابته في اليد، كما تعرض وليد سليمان هو الآخر للإصابة في العضلة الخلفية.

 

وبعد الفوز في مباراة اليوم نجح الأهلي في العبور لدور الـ16 من البطولة التي يحمل لقبها في النسخة الأخيرة.

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