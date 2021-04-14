إقليم كردستان: قصف أربيل استهدف مقرًا للتحالف الدولي

أكدت وزارة الداخلية في اقليم كردستان، قبل قليل، أن الهجوم على مطار أربيل نفذ بطائرة مسيرة، وفقا لوكالة الأنباء العراقية واع.





وأعلنت ​وزارة الداخلية​ أن قصف ​أربيل​ استهدف مقرا للتحالف الدولي عبر ​طائرة​ ​مسيرة​ مفخخة.





وأفادت وسائل اعلام محلية، بأن مجموعة تطلق على نفسها اسم "سرايا أولياء الدم بالعراق" تبنت الهجوم على مطار أربيل .





وأكدت هذه المجموعة أن الهجوم الذي حصل مساء اليوم استهدف مركزا لعمليات الموساد في أربيل​ الواقعة في ​كردستان​ العراق، وأكدت الجماعة أن الهجوم خلف خسائر في الأرواح والمعدات.





واستهدف ​صاروخ​ فجر اليوم الأربعاء مطار ​أربيل​ الدولي بكردستان​ في ​شمال العراق​ حيث يتمركز عسكريون أمريكيون، ولم تتبن أي جهة بعد الهجوم.





وسمع دوي ​انفجار​ الصاروخ في كل أرجاء مدينة أربيل، فيما أكد محافظ أربيل أوميد خوشناو أنه "لم يسفر عن أضرار مادية أو بشرية".





وفي أعقاب الهجوم، أغلقت القوات الأمنية كلّ مداخل مطار أربيل، على ما أفاد شهود في المكان، لكن المحافظ أكد استمرار الرحلات الجوية.





وأشارت فضائية سكاي نيوز​ عربية عن تعرض قاعدة أمريكية بالقرب من مطار ​أربيل​ في كردستان ​العراق​ لهجوم ​صاروخ​ي.





ونقلت الوكالة عن جهاز ​مكافحة الإرهاب​ الكردي، أنه تم استهداف مطار أربيل بصاروخ واحد.





وفى وقت سابق من اليوم، كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، عن إحباط مخطط إرهابي لاستهداف المواطنين في رمضان بمحافظة ديالى.





وقال رسول في بيان له اليوم، إنه من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، أحبط جهاز مكافحة الإرهاب مخططا إرهابيا لعصابات داعـش التكفيرية كان يستهدف من خلاله المواطنين الذين يتبضعون لشهر رمضان المبارك في إحدى أسواق محافظة ديالى، وفقا لوكالة الأنباء العراقية واع.





وأشار رسول إلى أنه تم القبض على إرهابي كان يحاول تنفيذ عملية إجرامية، وبحوزته مواد متفجرة لتنفيذ هذه العملية الإرهابية.





وفى وقت سابق من اليوم، بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، مع السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، سبل تعزيز التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب.





وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان في بيانه بأنه تم خلال اللقاء بحث سبل دعم العلاقات الثنائية، وأهمية مواصلة دعم العراق في المجالات كافة، بما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار، فضلا عن بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



