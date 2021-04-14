البابا تواضروس يهنئ الرئيس والإخوة المسلمين



كما هنأ قداسة البابا جميع المسؤولين في كافة الدول العربية بالمناسبة ذاتها. وقال قداسة البابا:



"أحب أولًا أهنئ إخوتنا المسلمين بشهر رمضان، وبهذا الصوم اللي بييجي من السنة للسنة هو صوم للعبادة وتنقية النفس وهو فرصة طيبة بيحتفل به إخواتنا المسلمين.



واحنا سبقناهم في أصوامنا من فترة ونلاقي الأصوام والأعياد تتلاحق. واحنا كمصريين معروف عنا إننا شعب محب لله وشعب متدين.



أهنئ جميع المسئولين وفي مقدمتهم السيد الرئيس وجميع المسئولين مش في مصر فقط لكن في العالم العربي كله."

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني التهنئة لجميع المصريين المسلمين وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومسؤولي الدولة بمناسبة شهر رمضان الذي بدأ أمس الثلاثاء.