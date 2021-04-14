الأهلي يترقب.. موعد إجراء قرعة دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا









يقدم الفجر الرياضي، موعد إجراء قرعة دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، والتي سيجريها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خلال الفترة المقبلة.





موعد إجراء قرعة دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا





ومن المقرر أن تجرى مراسم سحب قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الثلاثين من شهر أبريل الجاري.





وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نجح في بلوغ دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما تصدر جدول ترتيب مجموعته برصيد 11 نقطة.





وتذاع مراسم القرعة على الهواء مباشرة عبر قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





جدير بالذكر أن الأهلي تأهل إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، رفقة سيمبا التنزاني، والوداد المغربي، والترجي التونسي، ومولودية الجزائر، وصن داونز الجنوب إفريقي، وشباب بلوزداد، بالإضافة إلى كايزر تشيفز.



