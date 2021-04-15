صفقة مفاجئة على رادار الزمالك لتعويض ساسي









تلقى مسؤولو نادي الزمالك، ترشيحًا من جانب أحد وكلاء اللاعبين للتعاقد مع أحمد خليل لاعب وسط فريق الإفريقي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن وجود إعجاب من جانب إدارة النادي باللاعب وإمكانياته الفنية، ويرى البعض أن خليل قادر على تعويض فراغ رحيل فرجانى ساسي.





ومن المقرر أن ينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع القلعة البيضاء.





وحاولت إدارة نادي الزمالك فى أكثر من مناسبة تجديد عقد فرجاني ساسي، ولكن المقابل المادى هو أبرز عائق فى المفاوضات.





وقامت إدارة نادي الزمالك، بتجميع بعض مباريات أحمد خليل وبعض اللقطات للاعب خلال تواجده فى صفوف الإفريقي التونسي من أجل عرضه على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.



