Advertisements

أسطورة هولندا يطالب بتطبيق قانون جديد في كرة القدم

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

طالب لاعب هولندا السابق كلارنس سيدورف يوم الأربعاء بمعاقبة اللاعبين عند تغطية أفواههم أثناء الحديث إلى منافس أو حكم.

 

وتحدث سيدورف خلال جلسة للمجلس الأوروبي عبر الإنترنت عن العنصرية في المنافسات الرياضية وجاءت تعليقاته بعد واقعة خلال مباراة بين رينجرز وسلافيا براغ في الدوري الأوروبي.

 

وغطى أوندري كوديلا لاعب سلافيا فمه أثناء الحديث مع جلين كمارا الذي اتهمه بتوجيه إهانة عنصرية وهو ما نفاه اللاعب التشيكي.

 

وأصبح من الشائع أن يغطي اللاعبون أفواههم عند التحدث مع بعضهم أثناء وبعد المباريات أو مع المدربين، لكن سيدورف قال إن هذا التصرف يجب حظره بين المنافسين.

 

وأوضح لاعب ميلان وريال مدريد السابق "بالنسبة لي يجب منعهم من التحدث بهذه الطريقة داخل الملعب مع منافس. يجب أن تتمتع الرياضة بالشفافية فلماذا أغطي فمي عند التحدث مع منافس، إذا كنت أتحدث مع مدربي أو زملائي حسنا لا توجد مشكلة لكن عند التحدث مع الحكم أو لاعب منافس يجب عدم السماح بتغطية الفم واذا حدث ذلك لا بد من توقيع عقوبة مثل بطاقة صفراء لتجنب هذا التصرف".

 

وتابع "حدثت مواقف عنصرية في الأسابيع والأشهر الأخيرة وشملت عبارات كراهية بين اللاعبين ويمكن التصدي لهذه الأمور بسهولة بفرض بعض القواعد".

أخبار تهمك

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

تشيلسي يعلن غياب نجمه عن موقعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

منذ 34 دقيقة

الأهلي يعبر كمين النصر 2-1 ويتأهل لدور الـ16 لبطولة كأس مصر

منذ 40 دقيقة

أبرزها العودة للأهلي.. تعرف على ما جاء في حلقة رمضان صبحي مع رامز جلال

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يهزم الأهلي في سباق صفقة الموسم

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تفاصيل إصابة نجم الأهلي القوية أمام النصر

منذ أقل من ساعة

عاجل - جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح

منذ ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

نائب رئيس اتحاد المستثمرين: أزمة اقتصادية فى انتظار أثيوبيا بسبب سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

نيمار يصدم برشلونة بهذا القرار

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. خروج قطار عن القضبان في مدينة منيا القمح بالشرقية (فيديو)

منذ ثلث ساعة

نجم الزمالك مهدد بالغياب عن مواجهة الأهلي في القمة

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 م

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

عاجل - جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح

11:07 م

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

09:55 م

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

08:59 م

عاجل.. خروج قطار عن القضبان في مدينة منيا القمح بالشرقية (فيديو)

11:43 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

قانون الموارد المائية يحدد ضوابط بشأن الحفاظ على نهر النيل ومخرات السيول

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟