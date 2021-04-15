إصابة الشيف نورهان مذيعة "سي بي سي سفرة" بفيروس كورونا

أعلنت الشيف نورهان ميشيل مقدمة برنامج "سفرة دايمة" على قناة صدى البلد إصابتها بفيروس كورونا.





وقالت نورهان ميشيل إنها شعرت ببعض الأعراض البسيطة خلال الساعات الماضية، وأجرت الفحوصات الخاصة بكورونا والتي أكدت إيجابية إصابتها بالفيروس.





وأوضحت أن حالتها مستقرة وسوف تستأنف تقديم حلقات برنامجها "سفرة دايمة" فور انتهاء فترة العزل وزوال الأعراض، مشيرة إلى أنها سعيدة بردود الأفعال الإيجابية التي لمستها من المشاهدين بعد انطلاق الحلقات الأولى من "سفرة دايمة".



