الصحة: يجب سن قانون يلزم الأسرة بعدد الأبناء (فيديو)

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزيرة الصحة لشؤون السكان: "كلما كان عدد السكان أقل كلما تمكنا من تغطية احتياجاتهم المادية".





وأضاف "توفيق"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن مشروع قانون بمجلس النواب يناقش إمكانية تبعية المجلس القومي للسكان للرئاسة.



