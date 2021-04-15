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الصحة: يجب سن قانون يلزم الأسرة بعدد الأبناء (فيديو)
الخميس 15/أبريل/2021 - 04:30 ص
أمنية فوزي
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قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزيرة الصحة لشؤون السكان: "كلما كان عدد السكان أقل كلما تمكنا من تغطية احتياجاتهم المادية".
وأضاف "توفيق"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن مشروع قانون بمجلس النواب يناقش إمكانية تبعية المجلس القومي للسكان للرئاسة.
وتابع: "الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بقضايا السكان وأثرها على المجتمع"، مشيرًا إلى حملات التوعية التي نطلقها تكون موجهة للرجل والمرأة، مؤكدًا أنه لا بد من توافر قانون يلزم الأسرة بعدد الأبناء.
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