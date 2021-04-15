Advertisements

8 نصائح تجنبك الإصابة بكورونا عند التسوق في رمضان

الخميس 15/أبريل/2021 - 06:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد عوده
Advertisements
تواصل الدولة المصرية جهودها في مواجهة جائحة كورونا، التي بدأت في مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضي، ثم سرعان ما انتشرت في بقية دول العالم، مخلفة ما يربو على 137 مليون حالة إصابة، وقرابة 3 ملايين حالة وفاة.

وبينما تشهد إحصائيات كورونا في مصر زيادة في أعداد المصابين، وفقا لما كشفت عنه وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي عقد، أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تواصل الحكومة، اتخاذ العديد من الإجراءات التي تساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ومنع انتقال العدوى من شخص لآخر، ومنها القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، والتي تنظم شروط وضوابط إقامة صلاة التراويح في المساجد، ومنع التجمعات وحظر إقامة الموائد الرمضانية، وغيرها من قرارات تستهدف تراجع بمعدلات الإصابة بالفيروس.

وفي الوقت الذي يقبل فيه عدد كبير من الناس على التسوق خلال شهر رمضان، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن عدد من النصائح التى يجب اتباعها من أجل التسوق بشكل آمن، ولتجنيب الأشخاص المترددين على الأسواق والمولات خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ترصدها "الفجر" فيما يلي من سطور:
- الالتزام بارتداء الكمامة أثناء التسوق.

- الامتناع عن لمس الوجه أثناء التسوق.

- عدم لمس المنتجات التى لا حاجة للشخص فى شرائها.

- يفضل الدفع باستخدام بطاقة الصراف الآلى عن النقود.

- غسل وتعقيم المشتريات جيدا.

- الحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، بحيث لا تقل عن متر.

- الحرص على شراء احتياجاتك فى أوقات غير مزدحمة.

- تعقيم اليدين قبل دخول الأسواق والمولات التجارية وبعد الخروج منها.

إحصائيات كورونا في مصر.

آخر تطورات فيروس كورونا في مصر
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 600 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 161031 حالة حتى اليوم.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 831 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 44 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 212961 من ضمنهم 161031 حالة تم شفاؤها، و12570 حالة وفاة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر إصابات كورونا

أخبار تهمك

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

منذ حوالي 10 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 19 ساعة

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بتعيين الأمير مشعل مستشار له

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة مفاجئة على رادار الزمالك لتعويض ساسي

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة غير متوقعة على رادار برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يهزم الأهلي في سباق صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق من زيدان بعد تأهل ريال مدريد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يفجر مفاجأة كبرى بشأن عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 11 دقيقة

شاهد|"أنا بابا يلا".. رسالة قوية من مصري ساعد الشرطة الأمريكية في القبض على مجرم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا.. ووفاة 44 حالة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. برلمانية توجه استغاثة عاجلة إلى وزير التنمية

الصحة تكشف آخر المستجدات حول حالات الإصابة بفيروس كورونا

آخر نصائح وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا عند التسوق

فض 4 أسواق ببنى سويف خالفت قرارات مواجهة كورونا (صور)

ينذر بكارثة.. طلب إحاطة بشأن التزاحم بمحال الملابس في المحافظات

الوفد: يجب تطبيق القانون ضد مخالفة قرار ارتداء الكمامة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:16 ص

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بتعيين الأمير مشعل مستشار له

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

11:00 م

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

09:55 م

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

08:59 م

عاجل - جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح

11:07 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

قانون الموارد المائية يحدد ضوابط بشأن الحفاظ على نهر النيل ومخرات السيول

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟