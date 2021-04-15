8 نصائح تجنبك الإصابة بكورونا عند التسوق في رمضان

تواصل الدولة المصرية جهودها في مواجهة جائحة كورونا، التي بدأت في مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضي، ثم سرعان ما انتشرت في بقية دول العالم، مخلفة ما يربو على 137 مليون حالة إصابة، وقرابة 3 ملايين حالة وفاة.





وبينما تشهد إحصائيات كورونا في مصر زيادة في أعداد المصابين، وفقا لما كشفت عنه وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي عقد، أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تواصل الحكومة، اتخاذ العديد من الإجراءات التي تساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ومنع انتقال العدوى من شخص لآخر، ومنها القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، والتي تنظم شروط وضوابط إقامة صلاة التراويح في المساجد، ومنع التجمعات وحظر إقامة الموائد الرمضانية، وغيرها من قرارات تستهدف تراجع بمعدلات الإصابة بالفيروس.





وفي الوقت الذي يقبل فيه عدد كبير من الناس على التسوق خلال شهر رمضان، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن عدد من النصائح التى يجب اتباعها من أجل التسوق بشكل آمن، ولتجنيب الأشخاص المترددين على الأسواق والمولات خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ترصدها " الفجر " فيما يلي من سطور:

- الالتزام بارتداء الكمامة أثناء التسوق.





- الامتناع عن لمس الوجه أثناء التسوق.





- عدم لمس المنتجات التى لا حاجة للشخص فى شرائها.





- يفضل الدفع باستخدام بطاقة الصراف الآلى عن النقود.





- غسل وتعقيم المشتريات جيدا.





- الحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، بحيث لا تقل عن متر.





- الحرص على شراء احتياجاتك فى أوقات غير مزدحمة.





- تعقيم اليدين قبل دخول الأسواق والمولات التجارية وبعد الخروج منها.





إحصائيات كورونا في مصر.





آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 600 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 161031 حالة حتى اليوم.





وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 831 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 44 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 212961 من ضمنهم 161031 حالة تم شفاؤها، و12570 حالة وفاة.