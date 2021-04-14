البنك الدولي يؤكد حرصه على مساعدة مصر في وضع منظومة لتسجيل العقارات

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البنك الدولي يؤكد حرصه على مساعدة مصر في وضع منظومة لتسجيل العقارات
الأربعاء 14/أبريل/2021 - 11:42 م
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أكدت مارينا ويس, المدير الإقليمى للبنك الدولي في مصر, أن البنك مهتم وحريص على مساعدة مصر في وضع منظومة فعالة لتسجيل الأراضى والعقارات, بما يحقق هدف الحكومة في تسجيل العقارات وحماية الملكيات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي, رئيس مجلس الوزراء, اليوم, مع ممثلى بعثة البنك الدولى المعنية بمنظومة تسجيل الأراضى والعقارات, بحضور وزراء العدل, والتعاون الدولي, والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, والإسكان, ونائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي والميكنة, وممثلو عدد من الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع عرض ممثلو بعثة البنك الدولى مقترحاتهم بشأن آلية تسجيل العقارات والأراضى, مسترشدين بعدة تجارب ناجحة تم تطبيقها في بعض الدول. من جانبه, أكد رئيس الوزراء على ما توليه الحكومة من اهتمام للإسراع فى وضع منظومة جديدة لتسجيل العقارات والأراضي, من خلال تيسير إجراءات التسجيل, وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة, بحيث تكون كل العقارات فى مصر مسجلة خلال سنوات قليلة من بدء التطبيق.
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