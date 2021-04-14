البنك الدولي يؤكد حرصه على مساعدة مصر في وضع منظومة لتسجيل العقارات

أكدت مارينا ويس, المدير الإقليمى للبنك الدولي في مصر, أن البنك مهتم وحريص على مساعدة مصر في وضع منظومة فعالة لتسجيل الأراضى والعقارات, بما يحقق هدف الحكومة في تسجيل العقارات وحماية الملكيات.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي, رئيس مجلس الوزراء, اليوم, مع ممثلى بعثة البنك الدولى المعنية بمنظومة تسجيل الأراضى والعقارات, بحضور وزراء العدل, والتعاون الدولي, والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, والإسكان, ونائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي والميكنة, وممثلو عدد من الجهات المعنية.





وخلال الاجتماع عرض ممثلو بعثة البنك الدولى مقترحاتهم بشأن آلية تسجيل العقارات والأراضى, مسترشدين بعدة تجارب ناجحة تم تطبيقها في بعض الدول. من جانبه, أكد رئيس الوزراء على ما توليه الحكومة من اهتمام للإسراع فى وضع منظومة جديدة لتسجيل العقارات والأراضي, من خلال تيسير إجراءات التسجيل, وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة, بحيث تكون كل العقارات فى مصر مسجلة خلال سنوات قليلة من بدء التطبيق.