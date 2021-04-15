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أحمد موسي يطالب بتطوير شارع الجلاء بوسط القاهرة (فيديو)
الخميس 15/أبريل/2021 - 04:15 ص
كساب أحمد
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قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوسيع كوبري 6 أكتوبر، موضحًا: "البلد عملت كل حاجة ما عدا كوبري 6 أكتوبر".
وتابع "موسى" خلال برنامج "على مسؤوليتي"، على قناة" صدى البلد"، مساء الأربعاء: "عرفش توسعة كوبري 6 أكتوبر هيحصل إزاي، لكن أكيد فيه حل"، مؤكدا أن الاختناق المروري الوحيد في البلد يحدث على هذا الكوبري.
وأضاف الإعلامي: "كوبري 6 أكتوبر بيزهق أي حد في النزول لوسط البلد"، متوقعا عقد عدة اجتماعات على مدار الأيام المقبلة، معقبًا: "الشارع في قريتي بشطورة أوسع من شارع الجلاء المتواجد في قلب الجلاء"، معربا عن أمنيته بتطوير شارع الجلاء.
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