أحمد موسي يطالب بتطوير شارع الجلاء بوسط القاهرة (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوسيع كوبري 6 أكتوبر، موضحًا: "البلد عملت كل حاجة ما عدا كوبري 6 أكتوبر".





وتابع "موسى" خلال برنامج "على مسؤوليتي"، على قناة" صدى البلد"، مساء الأربعاء: "عرفش توسعة كوبري 6 أكتوبر هيحصل إزاي، لكن أكيد فيه حل"، مؤكدا أن الاختناق المروري الوحيد في البلد يحدث على هذا الكوبري.



