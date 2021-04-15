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أسعار الذهب اليوم الخميس 15-4-2021.. المعدن الأصفر يتراجع ثالث أيام رمضان

الخميس 15/أبريل/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
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تراجعت أسعار الذهب في مصر في بداية تعاملات ثاني أيام رمضان اليوم الأربعاء، ليخسر سعر الجرام من المعدن الأصفر بنحو 3 جنيهات، وجاءت الأسعار اليوم في سوق الصاغة على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم :

 سعر عيار 21 نحو 760 جنيهًا

 سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 651.5 جنيه

 سعر عيار 24 نحو 868.5 جنيه

 سعر الجنيه الذهب 6080 جنيهًا.

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