أسعار الذهب اليوم الخميس 15-4-2021.. المعدن الأصفر يتراجع ثالث أيام رمضان

تراجعت أسعار الذهب في مصر في بداية تعاملات ثاني أيام رمضان اليوم الأربعاء، ليخسر سعر الجرام من المعدن الأصفر بنحو 3 جنيهات، وجاءت الأسعار اليوم في سوق الصاغة على النحو التالي:





أسعار الذهب اليوم :





سعر عيار 21 نحو 760 جنيهًا





سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 651.5 جنيه





سعر عيار 24 نحو 868.5 جنيه





سعر الجنيه الذهب 6080 جنيهًا.