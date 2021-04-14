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العثور على جثة عجوز داخل منزلها بحدائق الأهرام.. والأمن يكشف لغز الجريمة

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 11:56 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة ملابسات العثور على جثة سيدة عجوز مقتولة داخل منزلها بمنطقة حدائق الأهرام غربي المحافظة، إذ تبين أن السرقة الدافع وراء ارتكابرتكاب الجريمة.

وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة عجوز داخل منزلها بحدائق الأهرام، نطاق القسم.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وسرعة ضبط مرتكبيها.

تحريات الرائد محمد بهاء رئيس مباحث نقطة الرماية توصلت إلى أن متهمين اثنين خنقا الضحية مستغلين تقدمها في العمر، واستوليا على مبلغ مالي وهاتف محمول، من منزلها وفرا هاربين.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية بإشراف العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم من القبض عليهما، وبمواجهتهما اقرا بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

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