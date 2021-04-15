طبيبة بجامعة عين شمس تُحذر من أعراض خطيرة للأطفال المصابين بكورونا

حذرت منى الجنزوري، رئيس أقسام الأطفال بجامعة عين شمس، من أعراض جديدة لفيروس كورونا تظهر على الأطفال المصابين بالفيروس.





وقالت "منى" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأربعاء: "هناك متلازمة الالتهاب المناعي وحدوث تحلل في أنسجة الرئة".





وأضافت: "هناك إصابات كثيرة بكورونا بين الأطفال حاليا ولدينا حالات مصابة عمرها شهر، ومتلازمة الالتهاب المناعي تعني أنه بعد أن يصاب الطفل بفيروس كورونا يبدأ الجهاز المناعي في مقاومة الفيروس وبعدها يبدأ في الهجوم على الجسم وتظهر على الطفل مجموعة من الأعراض".





وتابعت: "من أبرز الأعراض التي تظهر ارتفاع في درجات الحرارة، التهاب شديد في العين بدون إفرازات وطفح جلدي في القدمين أو الجسم كله، الشعور بصداع شديد والتهاب في اللسان والشفايف أو ما يعرف بقرح الفم ومن الممكن أن يصاب بترجيع وإسهال والشعور بالكحة ووجع شديد في العضلات والعظام".



