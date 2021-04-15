أحمد موسى عن خروج عربات من القضبان بالشرقية: "ربنا يسترها"

قال الإعلامي أحمد موسى، إن عربات قطار خرجت من القضبان في منيا القمح بالشرقية، مطالبًا السكة الحديد بإخراج بيان لكشف عن تفاصيل هذا الأمر.





وتابع "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤولتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، ان هناك انباء عن وقوع بعض الإصابات، وبأن سيارات الإسعاف تنقل بعض المصابين، معقبا: "ربنا يسترها وما يحصلش اي مشاكل أخرى"





ونشرت العديد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الحدث الذي وقع في ثاني أيام شهر رمضان الكريم.



