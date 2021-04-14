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ياسر جلال تريند علي "جوجل " بعد عرض الحلقة الثانية من "ضل راجل"

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 11:52 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تصدر النجم ياسر جلال، تريند علي موقع البحث الشهير جوجل وذلك بعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل ضل راجل.


كانت قناة الحياة قد أعلنت مواعيد عرض مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، على شاشتها، وذلك فى تمام الساعة 11:30 مساء يوميا، ويعاد الساعة 4:00 صباحًا، أول مرة، ثم الإعادة الثانية 7:45 صباحا، والإعادة الثالثة 4:45 مساء.


يذكر أن مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، كل من: اللبنانية نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.

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