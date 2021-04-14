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أسامة نبيه: مستعدين لإكمال الدوري بتحكيم مصري

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 11:51 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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حرص أسامة نبيه المدرب العام للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، التعليق فوز الفريق ع اليوم مباراة حرس الحدود ببطولة كأس مصر

وقال "نبيه" عبر قناة الزمالك الفضائية : مباراة اليوم أمام حرس الحدود كانت مهمة للغاية، وكل اللاعبين في حالة تركيز عللية، على الرغم من أن هناك لاعبيه مؤثرة غائبة، بالاضافة أن تم الاستعانة ببعض اللاعبين البعيدة منذ فترة عن المشاركة.

وأضاف : حاولنا فصل لاعبي الفريق عن مباراة القمة والأجواء الحالية، لانه هو مباراة له موعد فلا يجب التفكير فيه من دلوقتي.

وواصل :جميع لاعبي الزمالك جاهزة بدنيا، ونرغب في رفع المعدلات البدنية والفنية، نرغب في مواصلة سلسلة الانتصارات، ونسعى في إعطاء فرصة للشباب.

وأكد نبيه في حديثه أن عودة أشرف بن شرقي واحمد زيزو ومحمود جنش وعبد الله جمعة وطارق حامد، في لقاء الأهلي هامة للغاية.

وأتم المدرب العام حديثه : نحترم الحكام المصريين، ومفيش مشكلة عندنا بطولة الدوري بالكامل تحكم بطاقم تحكيم مصري.

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الدوري المصري التحكيم المصري اسامة نبيه

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